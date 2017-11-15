Стокгольмський арбітраж сам визначить формулу, за якою Україна сплатить «Газпрому» – Вітренко

Стокгольмський арбітраж сам визначить формулу, за якою Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» сплатить російському «Газпрому» за газ, спожитий в Україні в другому кварталі 2014 року. Про це 15 листопада повідомив комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко, нагадавши, що контрактна ціна 485 доларів за тисячу кубометрів Україну не влаштовувала.

«В окремому рішенні від 31 травня 2017 року Стокгольмський арбітраж задовольнив нашу вимогу про те, що формула повинна бути переглянута. Визначив принцип – формула повинна бути прив'язана до котирувань ціни на газ на європейському ринку... Запропонував сторонам у рамках цього принципу домовитися про вибір котирувань і відповідні зміни в контракт. Сторони домовитися не змогли. Тепер арбітраж сам визначить нову формулу розрахунку ціни», – наголосив Вітренко.

Він також нагадав, що арбітраж підтримав рішення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» не платити російському «Газпрому» в другому кварталі 2014 року 485 доларів за тисячу кубометрів газу.

«Навколо цієї ціни у нас зараз йде «запеклий бій» в Стокгольмському арбітражі. Росія після анексії Криму в односторонньому порядку скасовує всі «знижки» і контрактна ціна знову злітає – до 485 доларів за тисячу кубометрів», – нагадує Вітренко.

«Нас не може влаштовувати така ціна. Оскільки вона прямо випливає з формули, чорним по білому прописаної в контракті, а національними інтересами Україна більше торгувати не збирається, єдиний варіант для нас – йти в арбітраж і домагатися перегляду контактної формули ціни», – вказав чиновник.

Російський газовий монополіст «Газпром» повідомив, що подав апеляцію на ухвалу Стокгольмського арбітражу за однією зі справ, що стосуються суперечки між російською компанією і «Нафтогазом України» – щодо контракту на постачання Україні газу від 2009 року. Як мовиться в оприлюдненому щоквартальному звіті «Газпрому», це окреме рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма у Швеції, яке в Росії називають «проміжним», було оскаржене у Швеції в апеляційному суді округу Свеа 7 листопада.

31 травня Стокгольмський арбітраж виніс окреме рішення у провадженні з «Газпромом» щодо контракту про постачання газу. Саме рішення офіційно не публікували. Рішення встановлювало загальні принципи і не визначало конкретних сум розрахунків між сторонами, про які вони мали домовитися самостійно, – суми ретроактивної компенсації за переплати, здійснені «Нафтогазом», а також ціну, яка має бути застосована до будь-яких обсягів газу, отриманих «Нафтогазом», але не оплачених у повному обсязі. Такі переговори протривали до вересня і не дали результату.