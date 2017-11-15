Садовий пропонує назвати вулицю у Львові іменем Яцека Куроня як відповідь на кризу у відносинах з Польщею

Міський голова Львова Андрій Садовий пропонує перейменувати одну із львівських вулиць іменем Яцека Куроня як відповідь на кризу у відносинах з Польщею.

«Львів завжди був важливим чинником наших відносин, творцем символів. Нехай одним з таких чергових символів стане ініціатива з перейменування однієї з львівських вулиць на вулицю імені почесного громадянина Львова, великого приятеля України та послідовника ідей Ґедройця Яцека Куроня. Зовнішня політика, яку формувало середовище Куроня, дозволило Польщі в усіх соціологічних опитуваннях, які проводились згодом в Україні, стабільно посідати місце в чільній трійці симпатій. Мало в якій іншій країні Польща може похвалитись таким результатом. Для теперішнього керівництва Речі Посполитої було б дуже немудро змарнувати такі досягнення», – написав у блозі на сайті видання «Zaxid.net» Андрій Садовий.

Міський голова ініціює таку ідею, але рішення про перейменування чи присвоєння назви одній із вулиць мають ухвалити на сесії депутати.

Польський політик, дисидент, інтелектуал, громадський діяч Яцек Куронь народився у Львові у 1934 році, прожив тут 11 років. Помер у 2004 році. Яцек Куронь за життя висловлював виважені міркування щодо польських військових поховань у Львові, підтримував Україну, закликав сучасне й майбутні покоління поляків та українців не припуститися помилок своїх предків. Він постійно говорив про те, що український і польський народи будуть сильні, коли спільно будуватимуть своє майбутнє, не озираючись на минуле.

Останнім часом, після повернення до влади в Польщі націоналістичної право-популістської партії «Право і справедливість» 2015 року, відносини між Польщею і Україною погіршилися через розбіжне ставлення до історичного польсько-українського протистояння. Таке протистояння і розпалювання пристрастей навколо нього призвели до знищення низки українських пам’ятників у Польщі і польських в Україні, а також інших інцидентів, зокрема, з дипломатичними місіями країн, що далі загострило ситуацію.

Попри такі напружені двосторонні відносини, Польща в зовнішній політиці наразі далі підтримує Україну.