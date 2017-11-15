Міська рада Дніпра достроково позбавила повноважень свого секретаря В’ячеслава Мішалова. Відповідне рішення ухвалили 15 листопада на сесії міськради.

За результатами таємного голосування, відставку підтримали 56 депутатів, троє утримались. Усього в міськраді Дніпра 64 депутатів.

На посаді секретаря міськради В’ячеслав Мішалов працював півтора року.

23 жовтня секретар Дніпровської міської ради В’ячеслав Мішалов заявив, що подає у відставку. Він наголосив, що добровільне складання повноважень не пов’язане зі скандалом з партією «Об’єднання «Самопоміч», від якої він обирався до міськради і з якої потім був виключений.

За кілька днів до цього на сайті Дніпровської міськради з’явився проект рішення «Про дострокове припинення повноважень секретаря». У преамбулі проекту рішення йшлося про припинення повноважень не за власним бажанням, а за результатами таємного голосування.

У березні 2016 року Дніпровська міська рада обрала своїм секретарем 30-річного бізнесмена В’ячеслава Мішалова, представника фракції «Об’єднання «Самопоміч». Його кандидатуру висунув мер, «укропівець» Борис Філатов і підтримала «профілатовська» більшість міськради.

У квітні 2017 року депутати міськради намагалися, але так і не відправили його у відставку через брак голосів. Цьому передував конфлікт секретаря міськради з партією, від якої він обирався депутатом. За словами керівника фракції партії в міськраді «Об’єднання «Самопоміч» Олександра Лигіна, висловлення недовіри секретареві міської ради В’ячеславові Мішалову, обраному депутатом міськради від цієї політичної сили, ініціювала сама «Самопоміч» після «корупційних скандалів у ЗМІ». Деякі інтернет-видання звинуватили двох депутатів, обраних від «Самопомочі», – секретаря міськради В’ячеслава Мішалова та голову бюджетної комісії Артема Хмельникова – в «корупційних діях». Зокрема, писали про те, що після того, як Мішалов обійняв посаду секретаря міськради, будівельна компанія його батька стала «регулярно отримувати багатомільйонні підряди».

Самі депутати усі звинувачення відкидали, заявляючи про їх політичну вмотивованість.