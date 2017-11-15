Штаб: на Донбасі бойовики 8 разів обстрілювали позиції український військових, втрат немає

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі сьогодні підтримувані Росією бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях український військових, втрат немає.

Як повідомляє прес-центр штабу, на луганському напрямку бойовики зі 120-міліметрового міномета обстріляли військових поблизу Травневого, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів – біля Новолуганського.

На донецькому напрямку, за даними штабу, бойовики обстріляли оборонні укріплення поблизу Водяного, Новомихайлівки і Авдіївки з піхотного озброєння.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі позицій сепаратистів біля Новгородського. Луганські сепаратисти з угруповання «ЛНР» заявили, що українська сторона 10 разів порушила режим тиші минулої доби.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.