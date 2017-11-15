Дніпро: суд у «справі 9 травня» знову не відбувся через неявку адвокатів підозрюваних

У Дніпрі суд над трьома фігурантами «справи 9 травня», коли під час урочистостей біля пам’ятника Слави молоді люди спортивної статури побили ветеранів АТО, вже вдруге не відбувся через неявку адвокатів підозрюваних. Слухання справи мало відбутись у Червоногвардійському районному суді Дніпра.

Як поінформувала захисник потерпілих Юлія Сегеда, у справі заявлено п’ятеро адвокатів підозрюваних, але тільки один із них відвідує засідання. Один із адвокатів цього разу не був присутній через участь в адвокатській конференції. Від послуг ще одного адвоката підозрювані вирішили відмовились, але суд не схвалив це клопотання, проте адвокат також не прийшов на засідання. Ще двоє адвокатів, не з’явившись, таким чином пропустили вже шість судових засідань.

За словами захисниці потерпілих, неявка до суду може свідчити про свідоме затягування процесу. Як поінформувала Юлія Сегеда, всі адвокати підозрюваних діють на платній основі.

10 листопада у Дніпрі через неявку адвоката також не відбулось засідання у «справі 9 травня».

За інформацією суду, на лаві підсудних у цій справі – троє громадян, яких обвинувачують у вчинені правопорушень, передбачених частиною 2 статті 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) та частини 3 статті 293 (групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України.

Як повідомляли раніше у прокуратурі Дніпропетровської області, загалом у перебігу розслідування кримінального провадження подій 9 травня у Дніпрі встановлено причетність до скоєння заворушень 18 осіб, їм повідомлено про підозру. Серед підозрюваних – три організатори, координатор, два «касири» і 12 активних учасників масових заворушень (так званих «тітушок»).

У Дніпрі 9 травня під час ходи до монумента Слави представників Соціалістичної партії і партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, молодими людьми спортивної зовнішності і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала «швидка допомога». 10 травня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков за наслідками тих подій звільнив із посад керівників управлінь Національної поліції України у Дніпропетровській області і в місті Дніпрі.