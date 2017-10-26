У Дніпрі почався суд над трьома з фігурантів «справи 9 травня»

У Дніпрі почався суд над трьома фігурантами «справи 9 травня» – справи про заворушення того дня біля монумента Слави і побиття молодиками спортивної статури ветеранів АТО. Справа слухається в Червоногвардійському районному суді Дніпра.

На першому засіданні суд зачитав обвинувальний акт трьом підозрюваним – активним учасникам масових заворушень, яким інкримінують хуліганство. На наступному засіданні суд визначатиметься з порядком дослідження доказів.

За інформацією прокуратури області, загалом у перебігу розслідування кримінального провадження подій 9 травня у Дніпрі встановлено причетність до скоєння заворушень 18 осіб, їм повідомлено про підозру. Серед підозрюваних – три організатори, координатор, два «касири» та 12 активних учасників масових заворушень (так званих «тітушок»).

У червні 2017 року заступник прокурора області Роман Токар повідомив, що досудове розслідування у справі про заворушення 9 травня у Дніпрі завершене. Відповідаючи на запитання учасників АТО та активістів, чи була встановлена причетність поліцейських до інциденту, Роман Токар повідомив, що серед поліцейських підозрюваних немає.

2 червня голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що матеріали щодо чотирьох співробітників поліції, які були присутні під час сутичок 9 травня у Дніпрі, направлено до прокуратури для ухвалення рішення у рамках кримінального провадження щодо їхньої бездіяльності.

У Дніпрі 9 травня під час ходи до монумента Слави представників Соціалістичної партії і партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, молодими людьми спортивної зовнішності і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала «швидка допомога».

10 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за наслідками тих подій звільнив із посад керівників управлінь Національної поліції України у Дніпропетровській області і в місті Дніпрі.