У Дніпрі суд залишив на волі підозрюваного у координації заворушень 9 травня

У Дніпрі суд залишив на волі підозрюваного заворушень 9 травня біля пам’ятника Слави Віталія Григорьєва, залишивши в силі запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Відповідне рішення в середу ухвалив Дніпропетровський апеляційний суд, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За рішенням суду, запобіжний захід підозрюваному залишено в силі – домашній арешт. Прокуратура, яка подавала на апеляцію, вимагала 60 днів тримання під вартою, посилаючись, зокрема, на те, що підозрюваний може впливати на інших підозрюваних і свідків.

Раніше, 7 липня, суд першої інстанції – Жовтневий райсуд Дніпра – змінив запобіжний захід підозрюваному з тримання під вартою на домашній арешт. Прокуратура з цим не погодилась і подала апеляційну скаргу.

У Дніпрі 9 травня під час ходи до Монументу слави представників Соціалістичної партії і партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, молодими людьми спортивної зовнішності і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала «швидка допомога». 10 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівника Нацполіції Дніпропетровщини Ігоря Репешка і призначив на його місце Віталія Глуховерю, який раніше обіймав посаду керівника Дніпровського інституту внутрішніх справ.