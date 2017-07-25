​Перестрілка посеред мирного Дніпра: двоє вбитих, п’ятеро поранених. Що за цим стоїть?

Дніпро – Двоє вбитих учасників бойових дій на Донбасі та ще п’ятеро поранених людей, у тому числі тяжко, – такі наслідки перестрілки, яка сталась у понеділок ввечері біля одного з ресторанів у центральному районі Дніпра. За версією поліції, дві групи людей, в одній із яких був відомий дніпровський адвокат і учасник АТО, таким чином з’ясовували «економічні стосунки». Водночас користувачі соцмереж висувають версії про зв'язок цих подій з подіями 9 травня в Дніпрі і побиттям ветеранів бойових дій «тітушками».

За версією правоохоронців, зустріч двох груп людей у понеділок ввечері в ресторані «D.O.M.» на проспекті Гагаріна мала на меті з’ясування «економічних відносин»: одна зі сторін, не знайшовши порозуміння, почала вирішувати ситуацію «силовим шляхом» і відкрила вогонь. У тих, на кого нападали, також була зброя – мисливська. Вони почали відстрілюватись. Усе це відбувалось посеред мирного, здавалось би, міста, в одному з центральних районів, на жвавому проспекті. У результаті перестрілки двоє людей були вбиті, наразі підтверджено – це колишні учасники бойових дій.

«Зустріч не носила кримінального чи політичного характеру» – поліція

Як повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Олег Грозь, після стрілянини шпиталізували п’ятьох поранених людей, з них 4 – з одного боку, один – з іншого. Двоє людей з боку сторони, яку поліція називає нападаючою, уже затримані, вони – в лікарні, під охороною силовиків, роль інших двох в інциденті ще встановлюють. Окрім того, є один поранений з іншого боку конфлікту – це відомий у Дніпрі адвокат, учасник АТО Едмонд Саакян.

Поліція вилучила у нападників автомат Калашникова, пістолети та іншу зброю. Вже опитали багатьох свідків, однак їхні покази щодо кількості учасників конфлікту різняться. Правоохоронці розшукують ще щонайменше трьох причетних. Вони розглядають лише одну версію – з’ясування «економічних стосунків», зазначив Олег Грозь.

Не прийшли до єдиної думки – і одна зі сторін вирішила вирішити питання силовим шляхом. Виникла перестрілка. Поліцію зараз цікавить місцезнаходження та встановлення ще трьох осіб

«Зустріч не носила кримінального чи політичного характеру. Не прийшли до єдиної думки – і одна зі сторін вирішила вирішити питання силовим шляхом. У результаті виникла перестрілка. Поліцію зараз цікавить місцезнаходження та встановлення ще трьох осіб, які були також на місці злочину. Їхня роль встановлюється. Особистості, яких затримали, – серед них є раніше засуджені», – сказав виконувач обов’язків начальника обласної поліції.

«Родині брата погрожували» – поранений адвокат

Версію про неполітичний підтекст стрілянини підтверджує й один із учасників конфлікту, відомий адвокат, учасник бойових дій Едмонд Саакян. Він отримав чотири рани, у тому числі в живіт. Наразі його прооперували в обласній лікарні імені Мечникова. Стан – стабільний: з реанімації чоловіка перевели до звичайної палати.

За його словами, нещодавно родині його брата почало погрожувати кримінальне угруповання і вимагало грошей, які ті нібито винні. Зустрітись для з’ясування ситуації сторони планували у ресторані.

Ми приїхали з паперами, розібратися, що нікому грошей не винні. В одного під курткою я побачив автомат. Я зробив вигляд, що злякався. Пішов до його машини, відкрив багажник, і в цей момент вони почали стріляти. Я почав стріляти у відповідь

«Ми приїхали з паперами, розібратися, що нікому грошей не винні. Спершу було їх один чи двоє. Потім підвалив різко натовп – і в одного під курткою я побачив автомат. Я зробив вигляд, що злякався, і братові сказав: «Дай мені ключі від машини, я не хочу в цьому брати участі, я буду сидіти в машині». А в брата в багажнику мисливський карабін лежав. Я пішов до його машини, відкрив багажник, і в цей момент вони почали стріляти. Відразу влучили мені в живіт, я почав стріляти у відповідь», – повідомив Едмонд Саакян.

Зараз відділення, де лікуються учасники перестрілки, перебуває під суворою охороною силовиків.

«Не було ніяких «обоюдних» розбірок озброєних угруповань»

Водночас у соціальних мережах користувачі висувають свої версії інциденту в Дніпрі. Дехто пов’язує його з інцидентом з побиттям учасників АТО молодиками спортивної статури біля пам’ятника Слави 9 травня. Один із загиблих під час стрілянини – учасник АТО, боєць 20-го батальйону 93-ї бригади Олексій Вагнер був серед побитих тоді, а адвокат Едмонд Саакян представляв його інтереси в суді.

Депутат Криворізької міської ради Микола Колесник на своїй сторінці у Facebook висунув свою версію подій у Дніпрі.

«Не було ніяких «обоюдних» розбірок озброєних угруповань. З машини вийшло тіло і відстрілялось з автомата по АТОшниках, потім сіло в автівку та поїхало геть», – написав він.

«Не можна вбивати АТОвців отак, серед білого дня» – ветеран війни на Донбасі

Ветерани бойових дій в Дніпрі заявляють, що стурбовані інцидентом. Від правоохоронців очікують об’єктивного розслідування, а від влади – допомоги родинам загиблих побратимів, повідомив у вівторок голова спілки ветеранів АТО Віталій Волошук.

«Силами МВС Едмонд і його родина взяті під охорону. Сьогодні буде створена робоча група з побратимів для взаємодії з МВС. Не можна вбивати АТОвців отак, серед білого дня, не можна так себе поводити в місті, такі моменти треба попереджувати. Поки що МВС чує нас», – сказав він.

Керівництво поліції у Дніпрі змінили після 9 травня, але ситуація не стала безпечнішою – політолог

Політолог Руслан Бортник, директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики, вважає, що стрілянина в Дніпрі – не перший інцидент в Україні. Те, що в ній брали участь ветерани АТО, може обернутись репутаційними втратами для учасників бойових дій на Донбасі, загалом для добровольчого руху в Україні, вважає він.

Неспроможність людей вирішити протистояння законним шляхом, на жаль, призводить до того, що Україна починає нагадувати Чикаго 1930-х або ж Україну 1990-х

«Ми бачимо, на жаль, багато схожих ситуацій. Ми бачимо протистояння між різними групами в Кіровоградській області щодо врожаю. Схожу ситуацію – в Херсонській області… «Битва за врожай», «битва за економічні інтереси» в Україні набуває апогею на фоні неефективної роботи правоохоронної системи. Неспроможність людей вирішити протистояння законним шляхом, тобто, шляхом виклику поліції або подачі до суду, на жаль, призводить до того, що Україна починає нагадувати Чикаго 1930-х або ж Україну 1990-х», – каже Бортник в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Використання зброї, використання досвіду, набутого в АТО, в економічних «розбірках» – ризики цього в майбутньому високі, якщо держава не почне уважніше працювати над побудовою правової системи. Цей інцидент має політичні наслідки. Дискредитується весь добровольчий рух, змінюється ставлення суспільства до учасників АТО. Вважаю, що потрібно ухвалювати кадрові рішення на рівні МВС. Керівництво дніпропетровської поліції було змінене після 9 травня, але ситуація в місті не стала безпечнішою», – додав Бортник.

24 липня ввечері у Дніпрі в результаті перестрілки загинув на місці колишній боєць – доброволець 20-го батальйону 93-ї бригади Олексій Вагнер, у дорозі до лікарні помер колишній боєць 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади Максим Іващук.

Отримав поранення в живіт і перебуває в реанімації адвокат, колишній боєць 20-го батальйону 93-ї бригади Едмонд Саакян.

За фактом стрілянини поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».

На місці загибелі учасників АТО люди ставлять живі квіти.