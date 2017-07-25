Ті, хто має зброю, прикопали її і тримають до гірших часів – ветеран АТО Шовкошитний

Гості передачі «Ваша Свобода»: Родіон Шовкошитний, учасник АТО, доброволець; Микола Паламарчук, народний депутат (БПП), перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; Юлія Рацибарська, кореспондентка Радіо Свобода.

У Дніпрі застрелили двох ветеранів АТО, ще п’ятеро людей були поранені. Поліція затримала двох осіб, причетних до перестрілки. За даними правоохоронців, стрілянина у Дніпрі пов’язана з економічними питаннями. У цьому обласному центрі вже не вперше стаються криваві інциденти, учасниками яких є ветерани АТО. Зокрема, 9 травня «тітушки» напали на ветеранів бойових дій на сході України. Були також інциденти і в інших містах України з ветеранами бойових дій на Донбасі.

Юлія Рацибарська: За даними правоохоронців, після стрілянини шпиталізували п’ятеро людей – чотири з одного боку конфлікту, один з іншого. Це відомий адвокат і учасник АТО Едмунд Саакян. За даними силовиків, двоє людей з боку тих, кого поліція називає нападниками, вже затримані, у лікарні під охороною. Ці люди мають кримінальне минуле і судимості. Один із них є громадянином іншої держави. Ще троє нападників перебувають у розшуку, але хто вони, у поліції не повідомляють. Версія щодо економічного підґрунтя інциденту – єдина, яку розглядає зараз поліція, як заявив керівник обласної поліції Олег Грозь.

Водночас користувачі соцмереж висловлюють іншу версію – про зв'язок цього інциденту з побиттям ветеранів АТО 9 травня у Дніпрі. Один із загиблих під час учорашньої стрілянини – учасник АТО Олексій Вагнер, який був і серед жорстоко побитих 9 травня, а Саакян представляв його інтереси у суді. Однак Саакян сказав, що його версія – грошова, тобто нападники з місяць погрожували родині його брата, вимагаючи якісь гроші, а потім призначили їм зустріч у ресторані, яка й закінчилася стріляниною.

– Щодо побиття «тітушками» ветеранів АТО 9 травня, то є якісь результати розслідування? Хтось на лаві підсудних сидить?

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Інцидент 9 травня. Замовники не названі. Слідчі перевіряють на причетність до інциденту Олександра Вілкула, бракує доказів для висунення йому звинувачень

​Юлія Рацибарська: У травні поліція заявляла, що за місяць інцидент 9 травня буде розслідуваний. Однак слідство й досі триває. За останніми даними, затримано 16 так званих «тітушок», молодиків, які били ветеранів АТО. Замовники інциденту й досі не названі. Нещодавно слідчі заявили, що перевіряють на причетність до цього інциденту нардепа від «Опоблоку» Олександра Вілкула, але у них бракує доказів для висунення йому звинувачень.

– Пане Шовкошитний, те, що сталося у Дніпрі, – це прикрі винятки проти ветеранів АТО чи тенденція?

Інцидент не пов'язаний з тим, що вони – АТОвці. Це економічний конфлікт

​Родіон Шовкошитний: Випадок, який вчора стався у Дніпрі, – не вбивство через ідеологічні мотиви. Даний інцидент не пов'язаний з тим, що вони – АТОвці. Це дійсно економічний конфлікт. Я знаю всі імена тих, хто поранений з бандитів лежить, хто і що вони. Ці два брати – у них був спільний бізнес з іншою стороною. Той згодом висунув їм претензії у розмірі 109 чи 119 тисяч доларів. Ніби вони йому винні. Через це й була ця зустріч. Вони прийшли з паперами, як він сам каже, де доводиться, що вони нічого йому не винні. Як ми розуміємо, розмови не вийшло і почалася стрільба. Хлопці, які загинули (Вагнер і інший), то Саакян просто їх попросив прийти з ним для підстановки чи дружні стосунки були, я не знаю.

– А такі приклади, коли деякі ветерани АТО справжні, а більшість – «липові» задіяти у якихось рейдерських розбірках, то це тенденція чи прикрі випадки?

Є хлопці, які повертаються з війни, не можуть себе знайти, треба щосьз адреналіном. Багато йде у «стрьомні» «охоронні» фірми. У Медведчука своя є. Є ветерани АТО – справжні герої, а є й справжні покидьки. Як і в поліції, СБУ, журналісти, волонтери

Родіон Шовкошитний: Це тенденція. Не треба узагальнювати і казати, що там скрізь ветерани АТО. Є такі, але значна частина там – навколоатовці. Таких груп дуже багато. І багато депутатів створюють собі такі групи. Багато таких людей займається противоправною діяльністю, між полюсами. Вони дуже затребувані. Це такий хороший зараз бізнес. Якщо хтось у когось хоче щось відібрати, то робить руками таких хлопців. Вони починають голосно кричати: «Я воював! Танки гриз зубами!». Форму натягне на себе – вже суспільство це сприймає трошки по-іншому.

І тут не треба узагальнювати. Є хлопці, які повертаються з війни, не можуть себе знайти, їм треба щось, пов’язане з адреналіном. Дуже багато з них йде у такі «стрьомні» «охоронні» фірми. У Медведчука своя є. У Конотопі було зборище «сєпарське» цього «Українського вибору». Вони охороняли цей весь «двіж». З Кременчука там «Скорпіон» був. Ще купа таких. На 9 травня бачили, скільки їх у Києві бігало всяких. Люди різні скрізь. Є ветерани АТО – справжні герої, а є й справжні покидьки. Так само, як і в поліції, СБУ, журналісти, волонтери.

– Пане Паламарчук, на Ваш погляд, інцидент у Дніпрі – тенденція, пов’язана з ветеранами АТО?

Необхідний комплексний закон про зброю. Треба заборонити ці всі структури нелегальні. Більш-менш пристойний у фінансовому плані бізнесмен або ділок вже тримає «охоронну» структуру. Це бандитські «розборки»

Микола Паламарчук: Держава воює. У державі дуже багато зброї, особливо, що стосується різних охоронних структур, які під виглядом різних структур, у тому числі і співробітників поліції, під виглядом АТО, кожен собі створює якусь «охоронну» структуру. Поки держава не візьме функцію превенції чітко під свій контроль і заборонить ці всі «структури», тоді тільки матимемо можливість впливати, не буде таких інцидентів.

Місячник здачі зброї – у це ніхто не вірить. Ніхто туди нічого не носить. Ті, у кого є зброя, прикопали до, не дай Боже, більш важчих, гірших часів

По-друге, необхідний комплексний закон про зброю, який чітко пропише комплекс заходів. Починаючи з того, що посилить відповідальність за незаконне володіння зброєю, перевезення, придбання, виготовлення жорстко. Законом треба передбачити місячники здачі зброї, які зараз проводяться, але треба, щоб держава викуповувала зброю у людей, які придбали її нелегальним шляхом, але не хочуть її здавати. І треба заборонити ці всі структури. Вони ж нелегальні. У більшості вони напівлегальні. Кожен сьогодні більш-менш пристойний у фінансовому плані бізнесмен або якийсь ділок вже тримає для себе цю «охоронну» структуру. Це бандитські «розборки». Це не є ті охоронні структури, які стоять на захисті прав і інтересі громадян. На захисті прав і інтересів громадян повинна стояти держава з її інституціями. І треба дати більше можливостей правоохоронним органам по вилученню зброї і в правозастосуванні по незаконному обігу. Легалізація зброї, як деякі пропонують, призведе до ще більшої напруги у суспільстві.

​Родіон Шовкошитний: Місячник здачі зброї – у це ніхто не вірить. Ніхто туди нічого не носить. Ті, у кого є зброя, її прикопали, вона у них лежить до, скажімо, не дай Боже, більш важчих, гірших часів, ніж є зараз.