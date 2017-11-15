Посли «Групи семи» підтримали виборчу реформу в Україні і закликали оновити ЦВК

Посли країн-членів «Групи семи» промислово розвинених держав світу у спільній заяві висловили підтримку виборчій реформі в Україні.

У заяві, яку оприлюднило посольство Італії, вони привітали Верховну Раду України з ухваленням у першому читанні проекту Виборчого кодексу (№ 3112-1).

«Ми єдині в думці, що вже настав час для проведення виборчої реформи, щоб забезпечити принаймні рік для її впровадження перед виборами 2019 року. Вважаємо, що до другого читання ще залишається простір для прозорого, всеохопного і консультативного процесу, який має забезпечити подальше зміцнення демократичного представництва, в тому числі через дієві санкції за порушення норм виборчого законодавства та неналежне використання державних ресурсів, із метою розширення політичної участі та представництва вразливих спільнот і меншин, зокрема жінок та внутрішньо переміщених осіб, а також для того, щоб прискорити реформу політичного фінансування», – мовиться в заяві.

Крім того, посли також закликали до оновлення вже цього року складу Центральної виборчої комісії шляхом призначення членів ЦВК на всі ті 13 посад, термін перебування на яких вичерпано. «Це дасть змогу створити політично збалансовану виборчу комісію з потужними довготривалими повноваженнями, що працюватиме за підтримки осучасненого механізму організації виборчого процесу», – вважають посли.

«Переконані, що виборчі реформи, здійснювані з дотриманням відповідних міжнародних зобов’язань і стандартів, є ключовою запорукою повноцінної реалізації потенціалу України. Ефективні виборчі процеси, що користуються довірою, та забезпечувана ними легітимність виборних інституцій та лідерів матимуть вагомий вплив на довготривале зміцнення демократії, політичну стабільність і поступ економіки», – мовиться в заяві послів країн «Групи семи» в Україні.

Верховна Рада України схвалила новий Виборчий кодекс, що має охопити вибори всіх рівнів і замінити низку нинішніх окремих законів, у першому читанні 7 листопада. За це проголосувало мінімально необхідне число депутатів – 226. Пропоноване ним запровадження, зокрема, виборів до парламенту за системою відкритих виборчих списків не вдовольняло багатьох депутатів. Оглядачі висловлювали сумніви в подальшому ухваленні такого законодавчого акту.

Центральна виборча комісія України має складатися з 15 членів, термін повноважень яких – сім років. Нині закінчився термін повноважень у 13 з них, причому у 12 – ще понад три роки тому.