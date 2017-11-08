​Це відповідає обіцянкам коаліції – аналітик про новий Виборчий кодекс

Ухвалення нового проекту Виборчого кодексу в першому читанні дозволить уніфікувати процедури виборів на всіх рівнях, сподівається експерт Євген Радченко, але й визнає: внести всі необхідні правки до другого читання буде нелегко. Натомість народний депутат Валерій Писаренко, ініціатор альтернативного проекту запевняє, що запропонована новим кодексом процедура голосування створює складнощі для виборців.

Полісі-аналітик проекту «Рівний доступ до політики» Єгор Поляков оцінив ухвалений народними депутатами законопроект як дуже якісний і висловив бажання, щоб цей кодекс Верховна Рада підтримала і в другому читанні.

Добре, що Рада ухвалила це рішення. Cподіваємося, що зміни будуть тільки конструктивними

«Це цілком відповідає обіцянкам, які давала коаліція на самому початку, коли тільки сформувалася. Добре, що Рада ухвалила це рішення. Ми сподіваємося на те, що в процесі доопрацювання в комітеті зміни будуть тільки конструктивними. Тобто там не буде зміни щонайменше виборчої системи. Якісь речі, очевидно, можна допрацьовувати, але загалом це дуже якісний документ», – прокоментував Поляков для «Ранкової Свободи».

Головний експерт групи з реформування виборчого законодавства «Реанімаційного пакету реформ» Євген Радченко називає голосування за Виборчий кодекс останнім рубежем, через який депутати не наважились переступати, тож відповідально підійшли до обговорення та голосування.

За словами Радченка, законопроект, поміж усього іншого, вводить певні новації.

В проекті кодексу передбачено достатньо серйозне навчання і сертифікація членів виборчих комісій. Хоча в цьому плані я трохи песиміст

«До прикладу, в проекті кодексу передбачено достатньо серйозне навчання і сертифікація членів виборчих комісій, бо на їхню низьку кваліфікацію дуже сильно нарікали. Хоча в цьому плані я трохи песиміст», – зізнається він, пояснюючи, що для підвищення кваліфікації організаторів потрібна велика кількість часу.

Основні процедурні речі мають бути уніфікованими, щоб люди, які проводять вибори, не плутались

Основне ж завдання нового кодексу – систематизувати підхід до виборів на всіх рівнях, впевнений Радченко: «Основні процедурні речі: голосування, підрахунок голосів, транспортування бюлетенів, прийняття рішень виборчими комісіями, формування комісій – це ті речі, які мають бути уніфікованими, єдиними, щоб ті люди, які проводять вибори, не плутались».

Експерт пояснює, що нове виборче законодавство дасть виборцю вибір при голосуванні.

Кандидат, за якого проголосувало більше людей, проходить у вищу частину списку

«Виборець може проголосувати двома способами. Перший: проголосувати за список цих кандидатів. Таким чином він просто погоджується із тим розташуванням кандидатів у списку, іншими словами, виборець їй довіряє. А якщо він хоче бачити депутатом не того кандидата, який є вище в списку, а того, хто, наприклад, записаний останнім (…), він голосує ще й за цього кандидата. Якщо таких виборців є достатньо, кандидат, за якого проголосувало більше людей, проходить у вищу частину списку», – каже він.

Різниця з мажоритарною системою полягатиме в тому, що партії будуть отримувати мандати відповідно до кількості голосів, отриманих від виборців.

В мажоритарці є інший принцип – переможець отримує все. Це несправедливо

«В мажоритарці є інший принцип – переможець отримує все. Уявімо ситуацію, що в окрузі балотується, наприклад, 50 кандидатів. Один набрав 3%, а всі інші по 1,5%. Оцей, який набрав 3%, виграв. 97% голосів виборців будуть тоді втраченими, депутат їх не представляє. Це несправедливо», – переконаний Радченко.

Альтернативний законопроект викорінив би корупцію – Писаренко

Натомість співавтор альтернативного законопроекту, відхиленого Верховною Радою, народний депутат від партії «Відродження» Валерій Писаренко впевнений, що ухвалений в першому читанні проект Виборчого кодексу ускладнює процес голосування для виборців.

Людина, яка прийде до виборчої дільниці, повинна запам'ятати дві цифри: цифру партії і цифру кандидата

«Людина, яка прийде до виборчої дільниці, побачить на стіні перелік партії, які зареєстровані на виборах, можливо, 50-60 партій. Друге: вона побачить перелік кандидатів, зареєстрованих на цьому окрузі. Це буде також 50 якихось кандидатів. Після цього людина повинна запам'ятати дві цифри: цифру партії і цифру кандидата. Ось ці дві цифри вона повинна внести в бюлетень», – описує процедуру парламентар. Така послідовність, на його переконання, буде надто складною. Писаренко стверджує, що це лише одна з проблем проекту кодексу, і обіцяє добиватись внесення до нього пропозицій із власного законопроекту.

В альтернативному документі, стверджує народний депутат, передбачені запобіжники, які б унеможливили підкуп виборців в округах – зокрема скасування нумерації в партійних списках.

Навіть якщо один депутат скупить 100% на одному окрузі, це повинні зробити також інші депутати цієї ж партії на інших округах

«Тобто люди матимуть місце в списку відповідно до кількості голосів, яку наберуть під час виборів – перше. Друге: підкуп виборців на місцях буде неможливим, тому що навіть якщо один депутат скупить 100% на одному окрузі, це повинні зробити також інші депутати цієї ж партії на інших округах, щоб подолати відсотковий бар'єр», – каже він.

Євген Радченко зауважує на це, що жодна виборча система не може автоматично викорінити політичну корупцію. Він також пояснює, що запропонована альтернативним законопроектом система є не суто пропорційною, а змішаною. Така система, вважає експерт, в українському контексті має суттєвий недолік, який стосується представництва.

Куди звернутися виборцю, якщо його округ не представлений?

«У сприятливих умовах близько третини – тобто 150 округів – не будуть представлені жодним депутатом. Не через явку виборців, через особливості підрахунку голосів. А в несприятливих умовах таких округів може бути до 40%, – припускає він. – А в інших округах може бути по два, а то й по три депутати. В мене просте запитання: а куди звернутися виборцю, якщо його округ не представлений?».

Завжди є можливість пропрацювати законопроекти, щоб Україна не проводила вибори за законодавством Януковича

Радченко висловлює надію на те, що Виборчий кодекс буде проголосований і в другому читанні, хоча визнає, що за два тижні внести в нього всі правки буде достатньо складно. Тож процес ухвалення нового виборчого законодавства може затягнутись. Втім, експерт не впадає у відчай.

«Завжди є можливість пропрацювати законопроекти про парламентські та президентські вибори, принаймні в їхню нову редакцію внести зміни, щоб Україна не проводила вибори за законодавством Януковича», – переконаний він.

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