США та Росія подали різні проекти резолюції ООН щодо продовження розслідування хімічних атак у Сирії

Рада безпеки ООН планує 16 листопада провести голосування за резолюції, які передбачають продовження розслідування хімічних атак у Сирії. США та Росія подали різні проекти з цього питання.

Мандат спільного розслідування ООН та Організації за заборону хімічної зброї закінчується опівночі 16 листопада. Дипломати кажуть, що Росія, швидше за все, ветує пропозицію США про продовження розслідування ще на рік, попри деякі зміни, які американські дипломати внесли у свій проект, щоб спробувати залучити підтримку Москви.

Росія є одним з п'яти постійних членів Ради безпеки, що мають право вето. Також навряд чи здобуде необхідну кількість голосів проект резолюції, запропонований Москвою.

Російська пропозиція передбачає докорінну перебудову слідчого механізму. Росія, найважливіший союзник президента Сирії Башара Асада, вже ветувала дев’ять резолюцій Ради безпеки щодо громадянської війни в Сирії від її початку в 2011 році.

Британський посол ООН Метью Рікрофт застеріг 15 листопада, що в разі завершення мандату розслідування «єдиними переможцями будуть люди, які хочуть використовувати хімічну зброю в Сирії». Російський посол в ООН Василь Небензя вважає, що завершення розслідування «може надіслати поганий сигнал, але те, як проведене розслідування, надсилає ще гірший сигнал».