СБУ: колишній депутат Одеської міськради фінансував угруповання «ДНР» та «ЛНР»

Співробітники Служби безпеки України викрили факти фінансування колишнім депутатом Одеської міської ради спільно з менеджментом будівельної компанії незаконних збройних формувань «ДНР» та «ЛНР», повідомляє прес-служба СБУ 16 листопада.

«Правоохоронці встановили, що один із великих одеських забудовників частину проданої нерухомості не відображає у фінансовій документації та отримує готівкою. Потім гроші передавалися одному з колишніх депутатів міськради Одеси, який має «інтереси» у будівельному бізнесі. Співробітники спецслужби задокументували, що депутат, оголошений у міжнародний розшук, переховується від українського правосуддя на території Росії та спрямовує відсоток від суми на фінансування незаконних збройних формувань», – ідеться в повідомленні спецслужби.

У Службі безпеки не уточнюють, про яку саме особу йдеться.

В СБУ зазначають, що для отримання додаткових доказів фінансування тероризму у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, відбуваються обшуки в офісних приміщеннях будівельної компанії та місцях проживання фігурантів справи.