Парубій відкрив ранкове засідання Ради

Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання українського парламенту.

У залі зареєструвалися 354 народних депутатів.

Депутати продовжили розгляд поправок до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів»(№5592-д).

Сьогодні Верховна Рада може припинити повноваження двох народних депутатів.

Згідно з порядком денним, депутати мають розглянути проекти постанов про дострокове припинення повноважень народного депутата Олени Бабак ( фракція «Самопоміч») і позафракційного депутата В’ячеслава Костянтинівського у зв'язку з особистими заявами.