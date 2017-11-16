Омелян: силовики проводять близько 50 обшуків у шести регіонах України у справі щодо «Укрзалізниці»

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляє, що силовики проводять близько 50 обшуків у шести регіонах України у справі про зловживання у компанії «Укрзалізниця». Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Правоохоронці наразі не коментують ці слідчі дії.

У серпні речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомляла, що силовики розслідують близько 90 кримінальних проваджень за фактами привласнення, розтрати, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем службовим особами компанії «Укрзалізниця».