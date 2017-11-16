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16 Листопад 2017, Київ 13:49
Новини | Події

Омелян: силовики проводять близько 50 обшуків у шести регіонах України у справі щодо «Укрзалізниці»

Володимир Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляє, що силовики проводять близько 50 обшуків у шести регіонах України у справі про зловживання у компанії «Укрзалізниця». Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Правоохоронці наразі не коментують ці слідчі дії.

У серпні речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомляла, що силовики розслідують близько 90 кримінальних проваджень за фактами привласнення, розтрати, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем службовим особами компанії «Укрзалізниця».

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