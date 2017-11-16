СБУ: неправдиві повідомлення про мінування надходять з Росії, окупованих територій Донбасу і Криму

Служби безпеки України заявляє, що неправдиві телефонні повідомлення про мінування надходять з Росії, окупованих територій Донбасу і анексованого Криму.

«Зловмисники, використовуючи спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, організували маршрутизацію міжнародного трафіку поза центрами комутації. За допомогою ІР-телефонії вони маскували виклики під звичайні місцеві телефонні розмови з підміною оригінального номера абонента. Саме таким чином з території країни-агресора, тимчасово окупованих та анексованих територій України надходили неправдиві телефонні повідомлення про мінування об’єктів критичної інфраструктури», – йдеться у заяві відомства.

У СБУ зазначають, що за останній тиждень силовики зафіксували 28неправдивих телефонних повідомлень про мінування.

Українська спецслужба вважає, що це «свідчить про продовження російськими спецслужбами тактики залякування населення України у рамках гібридної війни, спрямованої, зокрема, на штучне загострення соціально-політичної ситуації».

Російська сторона наразі цих заяв не коментувала.

Минулого тижня правоохоронці перевіряли повідомлення про начебто мінування аеропортів у десяти містах України, небезпечних предметів не виявили. Згодом поліція заявила, що дзвінки про мінування аеропортів надійшли з «сусідньої держави», але не уточнила, про яку саме державу йдеться.

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років. У Києві часто повідомляють про мінування станцій метро, торгових центрів.