На Закарпатті триває масштабна спецоперація з блокування незаконних дій на кордоні – ДПСУ

У Державній прикордонній службі України повідомили, що у четвер на території Закарпатської області триває масштабна операція з припинення незаконної діяльності на державному кордоні України.

«До операції залучена прикордонна техніка, у тому числі броньована, та прикордонна авіація. На цей час обшуки тривають в десятках приміщень, зокрема приватних осіб, які причетні до протиправної діяльності», – йдеться в повідомленні.

У прикордонному відомстві заявили, що про результати перевірок повідомлять згодом.

Місцеві ЗМІ з посиланням на дані поліції у області повідомляють, що силовики затримали Горвата Аттілу, відомого на прізвисько «Докі», якого нібито вважають організатором так званого «приватного кордону» на Закарпатті уздовж лінії кордону з Угорщиною. Через цю межу контрабандою переправлялися товари, зокрема, сигарети і наркотики. Офіційного повідомлення поліція з цього приводу наразі не оприлюднювала.

Раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявляв, що на держкордоні України з Угорщиною 150 кілометрів територій є «приватними», а прикордонники не мають до них повноцінного доступу. Водночас Державна прикордонна служба заявляла про здійснення в повному обсязі охорони державного кордону на Закарпатті, що проходить поблизу приватних земельних ділянок.