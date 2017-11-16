Військові і морська охорона повністю контролюють підступи до Маріуполя – Порошенко

Військово-морські сили України та морська охорона Державної прикордонної служби повністю контролюють усі підступи до Маріуполя, заявив президент України Петро Порошенко на зустрічі з бригадою морської піхоти, спецпризначенцями і прикордонниками у четвер в Маріуполі.

«В Маріуполі, в інших точках, пліч-о-пліч з морськими піхотинцями військову службу несуть і моряки-прикордонники… Морська охорона Держприкордонслужби і ВМС України у своїй співпраці – це єдина і потужна сила, яка впевнено тримає під контролем всі підступи з моря», – сказав Порошенко.

Він також заявив, що на постах технічного спостереження встановлені сучасні системи висвітлення надводної ситуації, а до підрозділів надійшли нові модернізовані катери.

Порошенко зазначив, що в порівнянні з попередніми роками якість навчання особового складу морської піхоти суттєво зросла, але «необхідно завершити формування цього роду військ».

«Наступного року ми завершимо переозброєння танкового батальйону бригади морської піхоти переведенням на танки Т-80. А ще один батальйон морської піхоти озброїмо модернізованими бойовими машинами піхоти», – додав Порошенко.

Сьогодні, 16 листопада, відзначається День морської піхоти. 2017 рік в Україні оголошено роком ВМС – Військово-морські сили відзначають 25 річницю.