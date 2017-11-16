Упродовж дня бойовики на Донбасі стріляли 9 разів – штаб АТО

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики від початку доби і до 18-ї години четверга 9 разів відкривали вогонь у напрямку українських військ. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook, бойовики під час обстрілів застосовували піхотне озброєння та міномети.

Згідно з повідомленням, під вогонь бойовиків потрапили території поблизу Травневого, Луганського, Кримського, Тарамчука, Авдіївки, Мар’їнки, Павлополя та Водяного.

Раніше сьогодні у прес-центрі штабу АТО повідомили про 16 випадків порушення режиму перемир’я за минулу добу з боку підтримуваних Росією бойовиків.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у 30 обстрілах за минулу добу, луганські сепаратисти заявили, що українська сторона 5 разів стріляла в бік підконтрольних угрупованню «ЛНР» територій.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.