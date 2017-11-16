Конкурсна комісія визначилася із заступниками для директора Державного бюро розслідувань

Першим заступником директора Державного бюро розслідувань запропоновано обрати Ольгу Варченко, начальника управління процесуального керівництва, підтримки держобвинувачення та представництва у суді Департаменту з розслідувань особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ. Відповідне рішення було ухвалене в четвер під час засідання конкурсної комісії.

Члени комісії проголосували за те, щоб внести подання директорові ДБР про призначення Варченко першим заступником голови відомства. Вона заручилася підтримкою 9 членів комісії.

Крім того, на засіданні комісія запропонувала обрати заступником директора бюро чинного заступника прокурора Києва Олександра Буряка. Його кандидатуру підтримали 6 членів комісії.

Раніше сьогодні конкурсна комісія більшістю голосів (9) підтримала кандидатуру на посаду директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби.Також комісія проголосувала за внесення подання про його призначення прем’єр-міністру України.

За інформацією з відкритих джерел, Роман Труба є керівником департаменту юридичної компанії «Сектор права». Раніше він очолював управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ і був прокурором одного з районів Львівської області.

Директора ДБР призначає на посаду президент за поданням голови уряду, який, своєю чергою, отримує подання від конкурсної комісії.

Формально, Державне бюро розслідувань почало працювати із 1 березня 2016 року. Проте, фактично, ця правоохоронна структура, яка має забрати від Генеральної прокуратури функції досудового слідства, ще не існує.

Згідно із законом про ДБР, новий правоохоронний орган розслідуватиме злочини, що були скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями – за винятком справ, підслідних Національному антикорупційному бюро.