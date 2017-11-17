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17 Листопад 2017, Київ 07:51
Новини | Події

Бойовики на Донбасі здійснили 22 обстріли за добу – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що 16 листопада підтримувані Росією бойовики здійснили 22 обстріли позицій Збройних сил України.

«У відповідь українські військовослужбовці 15 разів придушували вогневу активність противника», – ідеться в ранковому зведенні. У штабі також уточнюють, що за добу не був поранений жодний український військовий.

В угрупованні «ЛНР» заявили про вісім порушень перемир’я з боку українських військових упродовж минулої доби. В угрупованні «ДНР» ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 16 листопада.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

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