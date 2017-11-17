Стан здоров’я Володимира Балуха стає загрозливим – правозахисники

Повернення до слідчого ізолятора небезпечне для здоров’я українського активіста Володимира Балуха, справу якого повторно розглядає підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму, повідомила Крим.Реалії керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

«У нього з'явилися проблеми і зі спиною, і з нирками, він повідомляв і про проблеми з серцем. Ми серйозно побоюємося за його здоров'я. Наближається зима, через холод проблем із загостренням хвороб буде тільки більше», – сказала Скрипник.

За словами правозахисниці, засідання суду 16 листопада підтвердило, що справа Володимира Балуха має суто політичний характер.

«Володя має всі підстави бути звільненим, але вже другий склад суддів це ігнорує», – пояснила вона.

Тримання за ґратами унеможливлює лікування українського активіста, підтверджує кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк.

«Балух хворий, лікуватися в камері не може, а після того, як йому було призначено лікування в Центральній районній лікарні, до лікарні його більше не возили. Власне, ми навіть не знаємо, подіяло лікування чи ні», – вказав Наумлюк у Facebook.

«У Росії досі діє радянське правило, що тримати в’язня в ізоляторі тимчасового тримання, коли його вивозять до суду, можна не більше десяти днів на місяць. Тому у Балуха в листопаді засідань більше не буде, тепер тільки на початку грудня», – додає Наумлюк.

У четвер, 16 листопада, Роздольненський суд Криму відхилив клопотання захисту українського активіста Володимира Балуха і залишив його під арештом «через відсутність змін в обґрунтуванні перебування під вартою».

Міністерство закордонних справ України засуджує незаконне рішення російської окупаційної влади Криму залишити під арештом українського активіста Володимира Балуха.