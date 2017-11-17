Луценко схвалив обрання директора ДБР і очікує створення єдиної служби фінансового контролю

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав обрання керівника Державного бюро розслідувань (ДБР) важливим кроком у розвитку цивілізованої правоохоронної системи, але додав, що потрібно вирішити питання створення єдиної служби фінансового контролю.

«Заступаючи на посаду генпрокурора, я говорив про необхідність поділу функцій прокуратури та слідства в різних інституціях. Адже можливість дати керівну вказівку і слідчому, і прокурору неодноразово призводила до політичних репресій і рекету бізнесу. Тому обрання керівника та заступників ДБР – величезний крок до цивілізованої правоохоронної системи», – написав генпрокурор на сторінці у Facebook.

Він додав, що уряд і народні депутати мають ще «один дуже важливий борг» – створити єдину державну службу фінансового контролю.

За його словами, до функцій цього відомства мають перейти податкові перевірки, виявлення фіктивного підприємництва та розкрадання бюджетних коштів. Ці функції, додав Луценко, нині дублюються в Генпрокуратурі, МВС, СБУ та Державній фіскальній службі.

16 листопада конкурсна комісія з проведення конкурсу на заміщення посади директора ДБР рекомендувала призначити головою бюро Романа Трубу. За інформацією з відкритих джерел, Роман Труба є керівником департаменту юридичної компанії «Сектор права». Раніше він очолював управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ і був прокурором одного з районів Львівської області. Першим заступником директора ДБР запропоновано обрати Ольгу Варченко, заступником Олександра Буряка.