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17 Листопад 2017, Київ 18:21
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Державне бюро розслідувань долучиться до війни між правоохоронними органами – Титич

Державне бюро розслідувань долучиться до війни між правоохоронними органами – Титич
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Конкурсна комісія обрала керівництво для нового важливого правоохоронного органу – Державного бюро розслідувань (ДБР). Напередодні оголосили результати конкурсу. І одразу виникли запитання в експертів, які спостерігали за процесом. Деякі ЗМІ вже написали, що кандидатури на керівників ДБР узгоджені між головними політичними силами країни. Наскільки ж незалежним буде ДБР? Це у програмі «Ваша Свобода» обговорювали: Віталій Титич, учасник конкурсу на керівника ДБР, адвокат родин «Небесної сотні», співкоординатор Громадської ради доброчесності; Олександр Лємєнов, експерт Реанімаційного пакету реформ.

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