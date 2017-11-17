Державне бюро розслідувань долучиться до війни між правоохоронними органами – Титич

Конкурсна комісія обрала керівництво для нового важливого правоохоронного органу – Державного бюро розслідувань (ДБР). Напередодні оголосили результати конкурсу. І одразу виникли запитання в експертів, які спостерігали за процесом. Деякі ЗМІ вже написали, що кандидатури на керівників ДБР узгоджені між головними політичними силами країни. Наскільки ж незалежним буде ДБР? Це у програмі «Ваша Свобода» обговорювали: Віталій Титич, учасник конкурсу на керівника ДБР, адвокат родин «Небесної сотні», співкоординатор Громадської ради доброчесності; Олександр Лємєнов, експерт Реанімаційного пакету реформ.