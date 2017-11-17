Порошенко призначив двох членів у Конкурсну комісію для ротації в НКРЕКП

Президент Україна Петро Порошенко призначив двох членів до складу Конкурсної комісії, яка обиратиме нових членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента, Порошенко до складу комісії президента громадської організації «Енергетична асоціація України» Василя Котка і президента асоціації «Укргідроенерго» Семена Поташника.

У вересні минулого року Верховна Рада ухвалила закон №2966-д, який, серед іншого, передбачає, що до складу комісії входять сім членів, у тому числі голова. Призначаються вони на посаду за результатами відкритого конкурсу. До складу конкурсної комісії входять п'ять осіб: двох призначає президент України, двох Верховна Рада і ще одну людину Кабмін.

Документ також передбачає, що члени комісії, інші посадові особи не мають права бути власниками корпоративних прав будь-яких суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.

НКРЕКП є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом. Нацкомісія, серед іншого, встановлює тарифи на електричну енергію, газ.