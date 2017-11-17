Посол США в Росії заявив про стурбованість через законодавство Росії про «іноземних агентів»

Посол США в Росії Джон Гантсман відвідав у п’ятницю московське бюро медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, висловивши підтримку журналістам у зв’язку з можливим поширенням на ЗМІ російського законодавства про «іноземних агентів».

«Принципи вільних ЗМІ в будь-якому вільному суспільстві і демократії абсолютно необхідні для зміцнення і добробуту…Свобода слова – це частина цього, тому ми в посольстві турбуємося про це, і ми будемо дуже-дуже ретельно стежити за роботою, яка триває в Держдумі, і за законопроектом, який розробляється. Тому що це нас турбує», – сказав Гатсман.

Він охарактеризував вимогу Вашингтона, щоб американський підрядник російської телекомпанії RT зареєстрував та розкривав фінансову інформацію, такою, що спрямована на забезпечення «прозорості».

«Це дуже відрізняється від визначення когось іноземним агентом і того, що фактично робить неможливою подальшу роботу», – сказав посол.

Держдепартамент США раніше застеріг Москву від застосування законодавства як засобу обмеження свободи ЗМІ.

Російські законодавці називають свій законопроект, що має запровадити для іноземних засобів інформації в Росії спеціальний статус «іноземного агента», відповіддю на недавню вимогу Вашингтона, щоб американський підрядник російської телекомпанії RT розкривав фінінформацію відповідно до закону США про реєстрацію іноземних агентів (FARA).

Правозахисники критикували як запроваджуване в Росії законодавство, так і вимоги США відповідно до закону про реєстрацію іноземних агентів.

Міністерство юстиції Росії опублікувало на своєму сайті список медіаорганізацій, яких може стосуватися новий закон. Серед його перших цілей можуть опинитися дев’ять засобів інформації, пов’язаних із Радіо Свобода та «Голосом Америки».

Держдума Росії вже схвалила документ у цілому. Розгляд законопроекту у верхній палаті парламенту, Раді федерації, очікують на 22 листопада, після чого його для набуття чинності має підписати президент Росії.