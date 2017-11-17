У Запорізькій області на кір захворіли 26 учнів однієї школи – МОЗ

26 учнів гімназії і 2 вчителі селища міського типу Кушугум у Запорізькій області захворіли на кір, повідомили Радіо Свобода у Запорізькому обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України.

«На сьогодні 28 хворих, з них 2 вчителі – це вчителька молодших класів, що першою захворіла, і вчора захворіла вчителька англійської, – та 26 дітей. Це діти, що від самого початку спілкувалися між собою. Інкубаційний період різний: мінімальний – тиждень, максимальний – 21 день, тому не виключаємо, що хтось ще може захворіти», – розповіла завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень Запорізького обласного лабораторного центру Марина Колерова.

Вона уточнила, що перші повідомлення про захворювання на кір у цьому навчальному закладі були зафіксовані на початку тижня, наразі гімназія у Кушугумі закрита на дезінфекцію.

Перші випадки захворювання на кір в Запорізькій області були зареєстровані наприкінці вересня. На сьогодні кількість хворих у регіоні – 86, з них 52 – у Запоріжжі та 34 – у Кушугумі.

За даними МОЗ, на початку вересня в Україні зареєстрували 1627 випадок кору, двоє дітей в Одеській області померли. Найбільше випадків тоді фіксували в Івано-Франківській, Одеській та Тернопільській областях.

Кір є однією з головних причин дитячої смертності у світі. Він загрожує і дітям, і дорослим, не захищеним щепленням. Захворювання проявляється через високу температуру, нежить, кашель, висип, іноді до симптомів додаються блювання і пронос. Кір може ускладнитися пневмонією чи викликати ураження головного мозку. Головною причиною спалахів кору є низький рівень охоплення вакцинацією.