Захист у «справі 26 лютого» подав клопотання про допит Чубарова і Чийгоза

Під час засідання підконтрольного Кремлю Центрального районного суду Сімферополя сторона захисту у «справі 26 лютого» подала клопотання про допит голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова і його заступника Ахтема Чийгоза, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, адвокати також подали клопотання про отримання від контрольованого Москвою Верховного суду Криму копій протоколів засідань і вироку щодо Ахтема Чийгоз.

Повідомляється, що суд взяв перерву для винесення рішення за клопотаннями до 11:00 20 листопада.

13 листопада підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі переніс плановане засідання у «справі 26 лютого» на 17 листопада через зайнятість судді в іншому процесі.

У 2015 році на півострові почали судити групу кримськотатарських активістів за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинувачують в участі у масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо ‒ щодо одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу ‒ Алі Асанова, Мустафи Дегерменджі, Ескендера Кантемирова, Талята Юнусова, Ескендера Емірвалієва, Арсена Юнусова й Ескендера Небієва.

Росія 25 жовтня видала Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова Туреччині, а звідти вони прибули до Києва.