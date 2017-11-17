У Києві закрили станцію метро «Либідська» – метрополітен

У Києві станцію метро «Либідська» закрили через повідомлення про мінування.

«Увага! Станцію «Либідська» закрито на перевірку. Анонімний дзвінок про мінування», – повідомляє «Київський метрополітен» на своїй сторінці в Facebook.

Минулого тижня правоохоронці перевіряли повідомлення про начебто мінування аеропортів у десяти містах України, небезпечних предметів не виявили. Згодом поліція заявила, що дзвінки про мінування аеропортів надійшли з «сусідньої держави», але не уточнила, про яку саме державу йдеться.

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років. У Києві часто повідомляють про мінування станцій метро, торгових центрів.