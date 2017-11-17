Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування 12 об’єктів у Києві – поліція

У столичному управлінні Нацполіції повідомили, що правоохоронці у п’ятницю перевіряють інформацію про замінування 12 об’єктів у Києві.

«Анонім повідомив про закладену вибухівку на центральному автовокзалі, телеканалі, автостанції «Дарниця», 6-ти розважальних центрів, станції метро «Либідська» та «Святошин», а також в готелі. За вказаними адресами прибули усі профільні служби. На даний час проводиться евакуація громадян», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, інформація про «вибухівку» за всіма об'єктами у різних районах Києва надійшла в поліцію упродовж години.

На місця виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи районів, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та рятувальники.

«Фахівці ретельно перевіряють усі об'єкти та прилеглі до них території. Всі повідомлення зареєстровані в журналі обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень. Триває перевірка. Поліція встановлює осіб, які вчинили анонімні дзвінки», – повідомили у поліції.

Минулого тижня правоохоронці перевіряли повідомлення про начебто мінування аеропортів у десяти містах України, небезпечних предметів не виявили. Згодом поліція заявила, що дзвінки про мінування аеропортів надійшли з «сусідньої держави», але не уточнила, про яку саме державу йдеться.

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років. У Києві часто повідомляють про мінування станцій метро, торгових центрів та інших об'єктів.