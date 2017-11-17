Туреччина відкликала військових із навчань НАТО через образу президента, в НАТО вибачилися

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара відкликає всіх 40 своїх військовослужбовців із комп’ютерних командно-штабних навчань НАТО, що відбуваються в Норвегії. За словами президента, причина в тому, що його самого, а також засновника сучасної турецької держави Мустафу Кемаля Ататюрка на навчаннях зобразили як «противників».

У Норвегії і в НАТО вибачилися за інцидент, який назвали «заподіянням образи».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, вибачившись, заявив, що інцидент став наслідком дій однієї людини і не відображає позиції Північноатлантичного союзу. «Ми високо цінуємо Туреччину як члена НАТО, що робить важливий внесок у безпеку всіх союзників», – сказав він.

Керівник НАТО додав, що технічний працівник на навчаннях, який спричинив образу, був цивільним підрядником, якого найняла Норвегія, і не має стосунку до союзу НАТО. Його відразу усунули від роботи на навчаннях. За словами Столтенберґа, можливе покарання йому має визначити Норвегія.

Міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Єнсен теж висловив жаль із приводу інциденту, заявивши, що він не відображає поглядів чи політики його країни. «Туреччина – важливий союзник у НАТО, і ми цінуємо нашу добру співпрацю», – сказав він.

За словами Бакке-Єнсена, у справі здійснять ретельне розслідування і за його наслідками «вживуть належних заходів».

При цьому НАТО і Норвегія не коментували подробиць того, що, власне, сталося.

У Туреччині державне агентство «Анадолу» заявило, що на навчаннях портрет Ататюрка був використаний як зображення противника в одному з навчальних сценаріїв, а в іншому сценарії для віртуального колаборанта з «лідером іноземної держави» було використане ім’я Ердогана.

За даними агентства, технічний працівник, який використав портрет Ататюрка для зображення «ворога», не знав, хто на ньому зображений, і потім вибачився.