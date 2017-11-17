Вінницькі дорожники замовили джип за мільйон гривень – #Точно

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області на початку листопада провела закупівлю елітного позашляховика Mitsubishi Pajero Sport очікуваною вартістю 1,04 мільйона гривень. Така інформація міститься на офіційному порталі ProZorro, передає #Точно, проект Радіо Свобода.

В аукціоні взяли участь два учасники: ТОВ «Автомир-Вінниця» та ТОВ «Фірма «Опад».

17 листопада Служба автодоріг повідомила про намір укласти угоду з першою компанією на суму 1 040 099 гривень.

Серед технічних вимог до авто зазначено, що воно має бути 2017 року випуску. Як додаткові вимоги зазначені: синій колір кузова, підлокітник на задньому сидінні та аудіосистема Bollero.