Росія: у Санкт-Петербурзі запланована акція на підтримку кримських татар

У російському Санкт-Петербурзі 18 листопада запланована акція учасників ініціативи «Стратегія-18» на захист прав кримських татар в анексованому Криму, повідомили її організатори в соціальних мережах.

«Завданням безстрокової акції є привернення уваги широкої громадськості до розв’язаної російським режимом терору щодо цілого народу – кримських татар... У ніч на 16 листопада був обстріляний будинок Джафера Маметова, правозахиснику Заїру Смедлі продовжують надходити погрози, в той же день пройшли обшуки у кількох людей, в тому числі у вчительки кримськотатарської мови в селі Есен-Екі (нині Пушкіно) Ічкінского (нині Радянського) району Мустафаєвої Ленара і її свекрухи Аджер Мустафаєвої», – повідомили організатори.

Активісти з Санкт-Петербурга і Москви об’єдналися з метою проведення безстрокової акції під назвою «Стратегія-18». Щомісяця 18 числа вони виходять на вулиці, щоб розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.

Російські опозиційні активісти періодично виходять на мирні пікети і акції з вимогами звільнення політв’язнів, припинення російської агресії щодо України, деокупації Криму.