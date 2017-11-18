Прем’єр Лівану прибув до Франції з Саудівської Аравії

Ліванський прем’єр-міністр Саад Харірі, який оголосив про свою відставку, прибув до Франції з Саудівської Аравії. Ліванські телеканали показали, як Харірі виходить з авто і заходить до свого будинку в Парижі, не розмовляючи з журналістами. Разом з ним була дружина, але жодного з трьох дітей камери не зафіксували.

Харірі сьогодні має зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макрона, який намагається бути посередником в регіоні з метою запобігти конфлікту інтересів в Лівані між силами, підтримуваними Іраном, з одного боку, і Саудівською Аравією – з іншого.

Харірі оголосив про свою відставку 4 листопада, перебуваючи у Саудівській Аравії, після того як покинув Ліван на тлі розгортання політичної кризи.

Президент Лівану Мішель Аун відмовився прийняти Харірі, звинувативши Саудівську Аравію в тому, що вона утримує Харірі проти його волі. Сам Саад Харірі це заперечив.

Харірі раніше пояснив, що його відставка спрямована «на позитивний поштовх» в країні, попереджаючи іранське втручання, яке, за його словами, руйнує відносини з іншими арабськими країнами.