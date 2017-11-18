Росія: пенсіонерка виграла рекордний лотерейний джекпот

Російська державна лотерейна компанія «Столото» заявляє, що пенсіонерка виграла понад півмільярда рублів (8,5 мільйонів доларів США), найбільшого в країні джекпоту.

63-річна пенсіонерка з Воронезької області Наталія Власова купила свій білет у місцевому поштовому відділенні, але чекала тиждень, потім вона перевірила і виявила, що вона є переможцем, повідомила лотерейна компанія у своїй заяві 17 листопада.

В оприлюдненому відеозаписі Власлова сказала, що вона віддасть частину виграшу на благодійність.

В середньому пенсіонери в Росії отримують близько 14 000 рублів на місяць.