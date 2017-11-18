В Україні завтра в деяких регіонах дощитиме, температура – 2-7 градусів тепла

В Україні завтра, 19 листопада, в деяких регіонах очікуються дощі, температура повітря 2-7 градусів тепла.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, У Луганській, Донецькій, Запорізькій областях і в Криму – без істотних опадів та тепло, до 12 градусів тепла.

За її даними, у Києві завтра дощ, ймовірно, мокрий сніг.

Як повідомляє Укргідрометцентр, завтра часом дощ, крім півдня, з мокрим снігом, температура вдень 2-7 градусів тепла.

У Києві завтра вночі очікується помірний, вдень невеликий дощ з мокрим снігом, температура вночі 1-3 градуси тепла, вдень 4-6 градусів.