У Києві активісти на вулиці Банковій палили шини

У Києві активісти на перетині вулиць Банкова і Інститутська підпалювали шини. Відео підпалу опубліковано на сторінці руху «Визволення» в Facebook.

Перед цим група активістів приїхала, як вони стверджують, до маєтку президента України Петра Порошенка.

За повідомленням руху «Визволення», вони приїхали з вимогою пояснити, що сталося з Вано Надірадзе.

На оприлюдненому відео видно, що учасники акції стукали у ворота маєтку, але до них ніхто не вийшов.

Наразі ні в Адміністрації президента, в поліції на ці дії активістів не відреагували.

Напередодні народний депутат Юрій Дерев’янко заявив, що 17 листопада силовики «незаконно викрали» Вано Надирадзе, Тамаза Шавшішвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе, а згодом літаком вивезли до Грузії.

Згодом Служба безпеки України і Національна поліція України повідомили про видворення восьми громадян Грузії. У СБУ повідомили, що це рішення ухвалили на підставі матеріалів Державної міграційної служби і Нацполіції, які «свідчать, що діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України».