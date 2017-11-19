Саакашвілі заявляє про побиття невідомими свого водія

Уночі 19 листопада двоє невідомих напали на водія колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі, заявив сам політик у Facebook.

«Після того, як за останній місяць до Грузії депортували всіх моїх охоронців і журналіста, який супроводжував мене і висвітлював мою діяльність, я залишився тільки з моїм водієм Володимиром. Він возив мене і допомагав із господарством. Сьогодні вночі двоє невідомих зустріли його біля будинку і жорстоко побили», – написав Саакашвілі.

«Його дружина зателефонувала мені з Одеси, ми викликали швидку і поліцію», – вказав Саакашвілі і додав, що в лікарні потерпілому діагностували «важкий струс мозку».

У поліції наразі не коментували цю заяву Саакашвілі.

Раніше цього тижня Служба безпеки України і Національна поліція України повідомили про видворення групи громадян Грузії.

В СБУ, зокрема, поінформували, що спільно з НПУ, Державною міграційною і Державною прикордонною службами були реалізовані «спільні заходи для примусового повернення на батьківщину 8 громадян Грузії».

Це рішення СБУ ухвалила на підставі матеріалів ДМСУ і НПУ, які «свідчать, що діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України», мовиться в повідомленні.

Лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі, відомий своїми заявами про ненависть до влади України і прагнення скинути її, який раніше 17 листопада заявляв про «викрадення» грузинського журналіста і ще кількох громадян Грузії, прокоментував видворення згаданих осіб словами «Кримінали з СБУ виконали злочинний наказ президента». Він не пояснив, на якій підставі зробив цю заяву.