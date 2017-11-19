Командувач ядерними силами США заявив, що не погодиться з «незаконним» наказом

Командувач Стратегічного командування США генерал Джон Гайтен заявив 18 листопада на форумі в канадському Галіфаксі, що опиратиметься будь-якому «незаконному» наказу президента в разі, якщо наказ про ядерний удар буде відданий, і спробує рекомендувати альтернативне рішення.

«Якщо команда незаконна, вгадайте, що станеться? Я скажу: «Пане президенте, це незаконно». І вгадайте, що він зробить? Він скаже: «Що буде законним?» І ми придумаємо варіанти, поєднання можливостей реагувати на будь-яку ситуацію, і так воно і працює. Це не так складно», – наголосив генерал Гайтен.

Питання про потенційне застосування ядерної зброї є актуальним за умов протистояння США з Північною Кореєю через її ядерні та ракетні програми. 14 листопада сенатори США розпочали обговорювати межі односторонньої влади президента в питанні початку ядерну атаку.

Сенатори і експерти-свідки погодилися з тим, що в разі ядерного нападу президент має конституційні повноваження для захисту країни. Але деякі сенатори висловили занепокоєння з приводу того, що імпульсивний президент має право в односторонньому порядку розпочати ядерну атаку і завдати перший удар.