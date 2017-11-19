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19 Листопад 2017, Київ 18:20
Новини | Події

Майже два мільйони гривень планує ГПУ витратити на нові позашляховики

Генеральна прокуратура України оголосила проведення публічних закупівель двох позашляховиків Nissan X-Trail очікуваною вартістю 1,8 мільйона гривень. Така інформація міститься на офіційному порталі ProZorro, інформує #Точно, проект Радіо Свобода.

Тендерний аукціон має відбутися 30 листопада. Самі автівки мають бути поставлені в прокуратуру до 29 грудня.

Серед технічних вимог до позашляховиків зазначено, що вони мають бути не раніше ніж 2017 року випуску. Як додаткові вимоги зазначені: залізний захист двигуна та наявність гумових килимків в кабіні, салоні та багажнику.

В прокуратурі готові розглянути інші марки авто з аналогічними характеристиками як у Nissan X-Trail.

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