У Зімбабве президент Мугабе відмовився йти у відставку

Президент Зімбабве Роберт Мугабе в ефірі національного телебачення 19 листопада не став заявляти про свою відставку. Мугабе заявив, що політика національної згоди, проголошена ним в 80-х роках минулого століття, зіграла свою позитивну роль в збереженні єдності країни.

Мугабе звертався до народу, сидячи в оточенні високопоставлених членів своєї адміністрації і воєначальників. Він неодноразово запинався, плутав слова і перекладав сторінки з текстом звернення.

Іноземні кореспонденти, що перебувають у столиці країни Хараре, говорять про «дивний переворот», в результаті якого авторитарний правитель залишився при владі щонайменше на кілька найближчих днів.

19 листопада з'явилися повідомлення, що однопартійці висунули Мугабе вимогу піти у відставку. Того ж дня владна партія заявила про усунення Мугабе з посади лідера.