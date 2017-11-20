У Києві вдруге за місяць пошкодили Вічний вогонь – поліція

У парку Вічної слави в Києві невідомі особи вдруге за місяць пошкодили Вічний вогонь. Про це 20 листопада повідомляє поліція столиці.

«Сьогодні близько 7-ї години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Лаврській у Парку Вічної Слави невідомі загасили Вічний вогонь, заливши його бетоном», – ідеться в повідомленні.

На місці події працювала поліція, газова служба та кінологи. На місці події поліцейські виявили та вилучили хрест, який правопорушники вставили у залитий бетоном Вічний вогонь.

Слідчі встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до неї. Поліція перевіряє наявність записів камер відеоспостереження. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження, інформують правоохоронці.

У ніч з 6 на 7 листопада невідомі вперше цього місяця залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Вічної Слави в Києві. Про те, чи знайшли зловмисників, поліція не повідомляла.