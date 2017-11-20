На Донбасі внаслідок нещасного випадку загинули троє українських військових – штаб

У Донецькій області внаслідок нещасного випадку загинули троє українських військовослужбовців, повідомили в прес-центрі штабу української воєнної операції на Донбасі.

У штабі операції уточнили, що інцидент трапився 19 листопада в одній з військових частин, яка виконує бойові завдання на Донецькому напрямку в зоні проведення АТО на Донбасі. За попередньою інформацією, подія сталася в результаті необережного поводження з пічним обладнання.

У штабі АТО зазначили, що причини та подробиці інциденту з’ясовуються. Правоохоронці порушили кримінальне провадження. За якою статтею – у штабі не уточнюють.

Зранку 20 листопада штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляв, що 19 листопада один військовослужбовець сил АТО отримав травму в результаті обстрілів.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не наводили даних про бойові дії 19 листопада.