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20 Листопад 2017, Київ 12:24
Новини | Політика

Селищна рада на Дніпропетровщині хоче купити автомобіль за 800 тисяч гривень – #Точно

Виконавчий комітет Васильківської селищної ради на Дніпропетровщині оголосив проведення публічних закупівель автомобіля Skoda Octavia A7 очікуваною вартістю 800 тисяч гривень. Така інформація міститься на офіційному порталі ProZorro, передає #Точно, проект Радіо Свобода.

Тендерний аукціон має відбутися 21 листопада. Саме авто мають привезти у селище до 31 грудня.

Серед технічних вимог до авто зазначено, що воно має бути 2017 року випуску. Як додаткові вимоги зазначені: синій колір кузова, підлокітник на задньому сидінні й аудіосистема Bollero.

У селищі готові розглянути інші марки авто з аналогічними характеристиками як у Skoda Octavia A7.

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