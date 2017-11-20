Російські силовики в Сімферопольському районі виселяють з будинку родину кримських татар

У селі Кольчугіне Сімферопольського району в окупованому Росією Криму судові пристави виселяють з будинку сім'ю кримських татар. Про це 20 листопада повідомив кримськотатарський активіст Заїр Смедляєв.

«У селі Кольчугіне по вулиці Комсомольська, поруч із пекарнею, в родині Сейтнебієвих черговий шмон», – написав Смедляєв. Згодом він уточнив, що «за рішенням суду відбувається виселення родини Сейтнебієвих».

Цю інформацію підтвердив кореспондент Радіо Свобода.

Публічних коментарів російських силовиків з цього приводу немає.

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.