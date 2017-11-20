СБУ: в Києві затримали офіцера, який втік із АТО до Криму і співпрацював із ФСБ

Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою і військовою службою правопорядку затримали в Києві дезертира, начальника зв’язку – командира гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону, який у 2015 році самовільно залишив військову частину в Донецькій області та виїхав на територію анексованого Криму.

Як повідомляє 20 листопада прес-служба СБУ, в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України, оперативники спецслужби задокументували, що в Криму лейтенант намагався отримати тимчасовий притулок. Він також перебував на зв’язку зі співробітниками ФСБ, яким передавав відому йому інформацію про українську воєнну операцію на Донбасі.

«Співробітники СБ України встановили, що у листопаді дезертир конспіративно прибув до Києва для вирішення особистих питань та затримали його перед поверненням на тимчасово окупований півострів. Наразі лейтенанта доставлено до служби військового правопорядку для подальшого конвоювання до Військової прокуратури Донецького гарнізону та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – ідеться в повідомленні.

У прес-службі відомства не уточнюють, як затриманий перетнув адміністративний кордон з анексованим Кримом і в'їхав на материкову частину України.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».