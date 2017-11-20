У Криму суд у «справі 26 лютого» відмовився допитати Чийгоза і Чубарова

Підконтрольний Кремлю Центральний райсуд Сімферополя відмовив у клопотанні сторони захисту у «справі 26 лютого» про допит Ахтема Чийгоза, голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова і російського глави півострова Сергія Аксенова (Аксьонова).

Також адвокати наполягають на допиті слідчого Павла Нікеля, який вів слідство у справі, а наразі є співробітником Слідкому в управлінні Новосибірської області сусідньої Росії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Державний обвинувач заявив у відповідь, що в допиті додаткових свідків немає необхідності.

«Свідчення Аксьонова і Чийгоза є в матеріалах справи, за якою вирок уже набрав чинності. Викликати їх до суду вважаю недоцільним. Що стосується допиту Чубарова, свідчень якого немає, то він не може сказати нічого нового. Я не заперечую щодо залучення до матеріалів справи протоколів засідання справи Чийгоза, де відображені допити його і Аксьонова», – заявив держобвинувач.

Також адвокати клопотали провести почеркознавчу експертизу підпису в протоколі допиту потерпілого Андрія Шлягіна. За їхніми словами, у сторони захисту викликав сумніви підпис у розписці, де потерпілий пише, що не хоче брати участь у судовому засіданні і просить взяти до уваги лише його свідчення, дані під час слідства.

Крім того, суд вирішив долучити до матеріалів справи отриманий з Верховного суду Криму вирок щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, засудженого за звинуваченням в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року до восьми років позбавлення волі.

У 2015 році на півострові почали судити групу кримськотатарських активістів за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинувачують в участі у масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо – щодо одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова, Мустафа Дегерменджі, Ескендера Кантемирова, Талята Юнусова, Ескендера Емірвалієву, Арсена Юнусова і Ескендера Небієва.

Фігуранти «справи 26 лютого» Мустафа Дегерменджі та Алі Асанов перебувають під домашнім арештом з 6 квітня 2017 року. Раніше обвинувачені перебували в Сімферопольському СІЗО.

Росія 25 жовтня видала Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова Туреччині.