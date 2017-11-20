Грузинський журналіст Шавшишвілі заявляє про побиття під час депортації, СБУ спростовує

Грузинський журналіст Тамаз Шавшишвілі, який працював в Україні, заявив, що українські силовики, зокрема бійці СБУ, побили його у власному помешканні, після чого депортували до Грузії у нелюдських умовах.

«До мого помешкання увірвалися, я тільки побачив шеврон СБУ на плечі одного з бійців, перед тим, як мене звалили на підлогу і почали бити ногами. Я просив не робити цього, казав, що я журналіст. Але мені заклеїли очі скотчем, і зв’язали руки і ноги пластиковими фіксаторами», – розповів він скайпом про обставини свого затримання 14 листопада.

За словами Шавшишвілі, його перевозили спочатку у багажному відділенні мікроавтобуса, потім – гелікоптером, після чого повантажили на паром.

Він стверджує, що в нього після побиття пішла кров з обличчя, але допомоги йому не надавали.

Журналіст переконує, що під час вивезення з України його та інших затриманих оглянув голова управління державної охорони Валерій Гелетей: «його впізнали інші затримані, яким не заклеювали очі».

Сам Валерій Гелетей цю заяву спростовує. Грузинського журналіста звільнили в Грузії у порту міста Поті.

Речник служби безпеки України Олена Гітлянська у коментарі Радіо Свобода заявила, що спецслужба не била і не дозволяла собі нелюдського поводження з Тамазом Шавшишвілі під час депортації.

«Ми діяли винятово у рамках чинного законодавства. Тому всі ці повідомлення, що начебто ми когось били, давили – це фейк. Щодо того, чи попереджали Тамаза Шавшишвілі про те, що термін його перебування в Україні завершився, то наскільки мені відомо, українське законодавство цього не передбачає», – сказала вона.

Тим часом, представники партії «Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі» стверджують, що цього та інших громадян Грузії видворили з України з порушенням процедури, зокрема, їх не попереджали про заборону перебування в Україні та не надали часу виїхати самостійно. Лідер цієї партії Міхеїл Саакашвілі стверджує, що видворення грузинських громадян, які так чи інакше пов’язані з ним, є спробою тиску на нього та його політичну силу.

Напередодні народний депутат Юрій Дерев’янко заявив, що 17 листопада силовики «незаконно викрали» Вано Надирадзе, Тамаза Шавшішвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе, а згодом літаком вивезли до Грузії.

Згодом Служба безпеки України і Національна поліція України повідомили про видворення восьми громадян Грузії. У СБУ повідомили, що це рішення ухвалили на підставі матеріалів Державної міграційної служби і Нацполіції, які «свідчать, що діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України».