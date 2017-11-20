Зімбабве: законодавці планують у вівторок запустити процес імпічменту Мугабе

У вівторок в парламенті Зімбабве може бути запущено процедуру імпічменту президента Роберта Мугабе, повідомив член правлячої партії ZANU-PF «Зімбабвійський африканський національний союз – Патріотичний фронт» Пол Мангвана.

«Очікую, що комісія з цього питання (імпічменту президента – ред.) буде створена завтра. Сподіваємось, що питання буде виставлене на голосування в середу», – заявив Мангвана.

Крім того, додав він, ZANU-PF звернувся до основної опозиційної партії MDC «Рух за демократичні зміни» з метою провести консолідоване голосування щодо відставки Мугабе.

Напередодні в ефірі національного телебачення президент Зімбабве Роберт Мугабе відмовився йти у відставку після того, як з’явилося повідомлення, що однопартійці висунули йому вимогу про відставку. Того ж дня владна партія заявила про усунення Мугабе з посади лідера.