Синоптики: у низці регіонів України завтра очікується мокрий сніг

У низці регіонів України завтра, 21 листопада, очікується мокрий сніг.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, у Донецькій і Луганській областях завтра можливі сильні опади у вигляді дощу й мокрого снігу.

«Також сніг-мокрий сніг очікується в західних областях України, але не сильний, періодично, від невеликого до помірного. На півночі України, за прогнозом, передбачається у вівторок невеликий мокрий сніг, місцями. Все, що не входить у ці області, – без істотних опадів», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За даними Діденко, температура повітря завтра вдень 0-5 градусів тепла.

Синоптик повідомляє, що у Києві завтра «або хмарно, або невеликий мокрий сніг, найближчої ночі 0-2 морозу, вдень 2-3 градуси тепла».

За прогнозом Укргідрометцентру, завтра в Україні у східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях дощ, місцями з мокрим снігом, вдень на Донеччині та Луганщині сильні опади, у західних та північних областях місцями невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів.

Температура вночі 0-5 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

21 листопада у Києві вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг, температура вдень 1-3 градуси тепла.